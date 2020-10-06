TV yayın akışı 7 Ekim Çarşamba! Kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı!

Televizyon izleyicileri 7 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapıyor. Kanallarda ne var sorusuna yanıt aranırken çok sayıda izleyici takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerle buluşuyor. peki, 7 Ekim Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 7 Ekim Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda kanallarda birbirinden eğlenceli yarışma programları, ilgiyle takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Özellikle takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli olarak takip ediliyor. 7 Ekim Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınların da detayı belli oldu. Sabah kuşağında yine merak ve heyecanla beklenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, heyecan dolu diziler ve keyifli filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili tüm merak edilenler...
06:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında
01:30 Ramo
04:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Geleceğe Dönüş 2
02:30 Kırgın Çiçekler
05:10 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:45 Sadakatsiz
01:45 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
03:45 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Öğretmen
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Kadın
06:00 Rüzgarın Kalbi
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Dedemin Fişi
00:30 Çember
02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:50 Erkenci Kuş
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Doya Doya Moda
02:30 En Şık Benim
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
02:05 Seksenler
02:55 Türkan Hanım’ın Konağı
04:10 Fazlası Zarar
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