TV yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Arıza
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:45 Alev Alev
05:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
13:50 İkiz Patiler - Yabancı Sinema
15:10 Akıncı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Akıncı
03:35 Kanatsız Kuşlar
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
15:45 Babam Çok Değişti
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:30 Derinlerdeki Dehşet
00:45 Örümcek İstilası 2
02:15 Babam Çok Değişti
04:15 Müzik Arası
05:15 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Son Yaz
02:15 Kefaret
04:30 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Acımasız
05:00 Geniş Aile
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Kırmızı Oda
13:30 Ay Lav Yu Tu
15:45 Ailecek Şaşkınız
18:15 Recep İvedik 5
20:00 Survivor 2021
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
06:05 Böyle Bitmesin
08:40 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Benim Adım Melek
16:15 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Masumlar Apartmanı
03:40 Acemi Anneler
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