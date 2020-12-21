Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 21.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?

Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabında yer alan hikayeden uyarlanarak senaryolaştırıldı. Her pazar günü Fox TV ekranlarına gelen dizi rakipleriyle reyting yarışında mücadele etmeyi başarıyor. Kitaptan uyarlanan bir proje olmasına rağmen dizinin pek çok öğesinde değişiklik yapıldığı romanı okuyanların gözünden kaçmadı. Peki bu farklar ne? Sizler için orijinal hikaye ve dizi arasındaki farkları derledik...

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizi pazar geceleri yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Çok mutlu bir evlilik ve düzeni olan Çınarlı ailesinin küçük kızları Elif’in kaçırılması aslında dizinin temel hikayesini oluşturuyor. Elif’in kaçırılmasının ardından aile adeta paramparça oluyor ve Nurgül Yeşilçay’ın canlandırdığı anne Zeynep bütün hayatını kızını bulmaya adıyor. Hikaye aslında Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabında yer alan bölümlerden bir tanesi. Senaryonun yapım aşamasında kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan oldukça ayrılıyor. Sizler için bu noktaları araştırdık...

kefaret4

2015 Mayıs ayında çıkan Konstantiniyye Oteli romanı kişilerin hikayelerini anlatan bölümlerden oluşuyor. Kurgulama aşamasından birbirinden bağımsız karakterlere yer veren kitap ilk olarak Ergün Bereket ve asistanı Zehra’nın hikayesiyle başlıyor. Yan bölümde ise Zehra ve Zehra’nın erkek arkadaşı Emre’nin tanışma hikayesi anlatılıyor. Kitabın konusu ise Ergün Bey’in Konstantiniyye adında bir otel açmasıyla başka bir boyuta gidiyor.

Konstantiniyye Oteli, başka bir binanın kalıntıları üzerine kurulan bir yapı olması nedeniyle aslında birazcık gizemli bir hava yaratıyor. Otelin açılışına 300 kişi katılıyor ve hiçbiri sıradan insanlar değil! Herkesin kendine ait bir hikayesi var.

kefaret5

Kitapta “Adalet ve Pişmanlık” bölümü Kefaret dizisine konu oldu. Romanda hikayenin kahramanları hakim olan eşlerdir. Masadakilerin “İlginç anılarınızdan bir tanesini anlatır mısınız?” demesi üzerine emekli olan hakim birkaç ay öncesinde başına gelen bir olayı anlatmaya başlıyor. Emekli olmasına birkaç ay kala gelen Sibel ve Serdar Yolaçan çiftinin davasından söz ediyor.

kefaret2

Kitap ve dizi arasındaki farklar karakterlerin adıyla başlıyor. Ardından ise çiftin sahip olduğu çocukların yaşları ile devam ediyor. Romanda kaçırılan kız daha büyüktür. Sibel Hanım erkek çocuğunu annesine bırakıyor ve kızıyla birlikte eşiyle buluşmaya gidiyor. Benzin istasyonda ödeme yapmak için arabasından iniyor ve döndüğünde arabanın yerinde olmadığını fark ediyor.

kefaret3

Kızları Ebru’yu aramak için Sibel Hanım televizyon kanallarına çıkıyor. Bir gün evlerine bir posta geliyor ve kızının fotoğrafını görüyor. Eve gelen mektupta “Ben sizin kızınızı kaçırdım. Hep bir çocuk özlemiyle yanıyordum. Beni lütfen affedin” yazıyor. Polise giden Sibel Hanım yine kızının yerini bulamıyor. Mektuplar 40 gün arayla gelmeye başlıyor. Gelen her fotoğrafı evinin bir köşesine asıyor.

kefaret

Uzun yıllar geçiyor ve çiftin küçük çocukları bilgisayara oldukça meraklı olarak büyüyor. Hemen hemen her ildeki okullara bakan küçük çocuk kayıp olan ablasını buluyor. Polis ile birlikte kız bulunuyor. Adı Esra olarak değiştirilen kız, gerçek ailesinin onu kaçıran kişi olduğuna inanıyor. Küçük kızı kaçıran Fatih Demir ise hiçbir şey anlatmıyor. DNA testi yapılıyor ve Esra gerçekten Fatih Demir’in kızı çıkıyor. Bunun üzerine Fatih Demir, Sibel Hanım’ı televizyonda gördüğünü ve eşinin kızını doğururken öldüğünden bahsediyor. Sibel Hanım’ın acılarını dindirmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade ediyor. Fatih Demir’in ifadesinin ardından durumu kabullenemeyen Sibel Hanım, mahkeme salonunda onu öldürüyor.

Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Demet Evgar’dan ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması...Demet Evgar’dan ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması...
James Bond rolü için onu işaret etti James Bond rolü için onu işaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bol sürprizli listenin zirvesinde...

Bol sürprizli listenin zirvesinde...

Genç oyuncu devler liginde başrolü kaptı

Genç oyuncu devler liginde başrolü kaptı

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Kefaret ve MasterChef yarışı... 20 Aralık 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesindeki büyük yarışı kim kazandı?

Geçmişte kadınların sırf güzel olmak için yaptıkları akılalmaz 14 hamle!

Kadınların güzel olmak için uyguladıkları akılalmaz yöntemler!

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Demet Evgar’ın Alev Alev dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ve yaptığı ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması sosyal medyada büyük ses getirdi!

Demet Evgar’dan ‘Ölmek İstemiyorum’ konuşması...

Muhtemelen bu resimdeki 10 farkı bulamazsınız

Muhtemelen bu resimdeki 10 farkı bulamazsınız

2020 yılında dilimize yerleşen ve sosyal medyanın gündeminde yorum batağına düşen sözler!

2020 yılında sosyal medyanın gündemine yerleşen sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.