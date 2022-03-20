Twilight'ın yıldızı porno film çekeceğini açıkladı! "Bir sanatsal porno çekme olasılığım..."

Ünlü aktör Robert Pattinson'un Kara Şövalye'nin ünlü pelerini ve kukuletasını giydiği, merakla beklenen süper kahraman filmi The Batman geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Ben Affleck'in filmi yönetmenliğinin yanı sıra başrol oynaması bekleniyordu, ancak sonrasında ünlü isim projeden ayrıldı ve film Matt Reeves'in eline geçmiş oldu. Filmde rol alan Robert Pattinson'dan ise şaşırtan bir açıklama geldi.

"BAŞARILI OLURSA PORNO ÇEKME OLASILIĞIM YÜKSEK OLURDU"

IMDb'ye göre, 2022 yılının en çok beklenen filmlerinden biri Batman filmi oldu. Pandemi sebebiyle Haziran 2021 olan çıkış tarihinin aylarca ileri alınması hayranların filmi sürekli takipte kalıp beklemelerine neden olmuştu. Film, sonunda bu Mart ayında vizyona girdi.

Pattinson'un ise son olarak yabancı kaynaklı bir haber sitesine Batman'in başarısız olması durumunda 'sanatsal porno' çekeceğini söylediği ortaya çıktı. Eski Alacakaranlık yıldızı, The Batman filminde başrolü üstleniyor.

'KUTLAMA PORNOSU'

Tüm tartışma ve eleştirilere rağmen eğer film bir şekilde başarısız olursa porno sektörüne geçeceğini açıklayan ünlü isim, kariyeri için çözümünün 'Porno' olacağını söyledi. Açıklamaların sonrasında bunun bir şaka olduğunu söyleyen aktör, aslında film başarılı olursa bunu yapmanın daha mantıklı olacağını ifade etti. Ünlü yıldız bundan "kutlama pornosu" şeklinde bahsetti.

FİLM 4 MART'TA VİZYONA GİRMİŞTİ

Pattinson'un bahsettiği gibi 'porno' filmi sektörüne girip girmeyeceği henüz bir netlik kazanmadı. Ancak ünlü yıldızın ilgiyle takip edilen filmi The Batman , 4 Mart tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Film 18 Nisan'da ise HBO Max'te yayınlanmaya hazır olacak.



