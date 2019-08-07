Twitch’i bırakan Ninja, Mixer’ı yıkıp geçti

Twitch’in en büyük rakiplerinden biri olan Mixer, aradığı ilacı sonunda buldu. Ninja gibi büyük bir izleyici kitlesi olan bir yayıncıyı bünyesine katan Mixer, güzel günlerin tadını çıkarıyor. Kısa bir süre önce Mixer’a katılan Ninja’nın yeni kanalına 500.000’den fazla izleyici abone oldu.

Microsoft ile kendi platformunda yayın yapmak anlaşmaya imza atan Ninja, 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Twitch’i bırakmıştı. Popüler battle royale oyunu Fortnite yayınlarıyla tanınan ünlü yayıncı, Mixer’a ilaç gibi geldi. Ninja’nın ilk yayınından sonra Mixer, App Store’da ücretsiz uygulamalar arasında zirvede yerini aldı.

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Ninja, Mixer’ın dönüş noktası oldu

Twitch’te 10 milyondan takipçisi varken platformdaki abone sayısı 15.000’in altındaydı. 1 haftada 500.000’den fazla abone kazanan ünlü yayıncı, bu hızla devam ederse 5 ayda Twitch’teki abone sayısını da rahat bir şekilde geçebilir.

Ninja’yı bünyesine katan Mixer, kullanıcıların ücretsiz olarak Ninja’ya abone olmalarını sağlayan bir promosyon sağladı.



