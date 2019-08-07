Mynet Trend

Twitch’i bırakan Ninja, Mixer’ı yıkıp geçti

ggespor ggespor
ESPOR  | 07.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Twitch’te 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Ninja, Twitch’i bıraktığını duyurmuştu. Yayınlarına Mixer’da devam etmeye başlayan tecrübeli yayıncı, 500 bin abone sayısını geçti bile.

Twitch’i bırakan Ninja, Mixer’ı yıkıp geçti

Twitch’in en büyük rakiplerinden biri olan Mixer, aradığı ilacı sonunda buldu. Ninja gibi büyük bir izleyici kitlesi olan bir yayıncıyı bünyesine katan Mixer, güzel günlerin tadını çıkarıyor. Kısa bir süre önce Mixer’a katılan Ninja’nın yeni kanalına 500.000’den fazla izleyici abone oldu.

Microsoft ile kendi platformunda yayın yapmak anlaşmaya imza atan Ninja, 10 milyondan fazla takipçisi bulunan Twitch’i bırakmıştı. Popüler battle royale oyunu Fortnite yayınlarıyla tanınan ünlü yayıncı, Mixer’a ilaç gibi geldi. Ninja’nın ilk yayınından sonra Mixer, App Store’da ücretsiz uygulamalar arasında zirvede yerini aldı.

İlginizi çekebilir: LoL’ün yaratıcısı Riot Games’ten yeni bir dövüş oyunu geliyor

Ninja, Mixer’ın dönüş noktası oldu
Twitch’te 10 milyondan takipçisi varken platformdaki abone sayısı 15.000’in altındaydı. 1 haftada 500.000’den fazla abone kazanan ünlü yayıncı, bu hızla devam ederse 5 ayda Twitch’teki abone sayısını da rahat bir şekilde geçebilir.

Ninja’yı bünyesine katan Mixer, kullanıcıların ücretsiz olarak Ninja’ya abone olmalarını sağlayan bir promosyon sağladı.


PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Counter-Strike: Global Offensive'e İki Yeni Harita GeldiCounter-Strike: Global Offensive'e İki Yeni Harita Geldi
Fortnite 10. Sezonu M.E.K.A.'larla Birlikte Başladı!Fortnite 10. Sezonu M.E.K.A.'larla Birlikte Başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor twitch ninja

En Çok Okunan Trend Haberler

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Bolu'da çok acı olay! Bir saniye bile ayrılmadı!

Bolu'da çok acı olay! Bir saniye bile ayrılmadı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mynet E Spor Facebook sayfasının Mynet Trend Facebook sayfasıyla birleşmesi hakkında

Mynet E Spor Facebook sayfasının Mynet Trend Facebook sayfasıyla birleşmesi hakkında

Starbucks Madden NFL 20 Classic için Sponsor Oldu

Starbucks Madden NFL 20 Classic için Sponsor Oldu

Steam’de 10 TL’ye satılan korku oyunu ücretsiz oldu

Steam’de 10 TL’ye satılan korku oyunu ücretsiz oldu

PUBG Mobile Hızlandırma: Donmadan rahatça oynayın

PUBG Mobile Hızlandırma: Donmadan rahatça oynayın

Counter-Strike: Global Offensive'e İki Yeni Harita Geldi

Counter-Strike: Global Offensive'e İki Yeni Harita Geldi

Fortnite 10. Sezonu M.E.K.A.'larla Birlikte Başladı!

Fortnite 10. Sezonu M.E.K.A.'larla Birlikte Başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.