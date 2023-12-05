Twitch yayıncısı 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu'ndan üzen haber! Kansere yakalandığını açıkladı

Neşeli tavırlarıyla tanınan Twitch yayıncısı 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu, YouTube hesabında yayınladığı video ile kasım ayında öğrendiği meme kanseri sürecini paylaştı. Yakın zamanda bir ameliyat olan ve iyileşme sürecinde olduğunu söyleyen Baynazoğlu erken tanının önemini vurguladı. Baynazoğlu, kadın takipçilerini meme kanserinde erken tanı konusunda da uyardı.

"Kasım ayı ve aralık ayının başları hem benim hem yakın çevrem için çok zordu. Hala da zor." diyerek paylaşım yapan Pelin Baynazoğlu meme kanserine yakalandığını fark etme sürecini ve neler yaşadığını tek tek anlattığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

Hem anne hem de baba tarafında kanser geçmişi bulunduğunu söyleyen Pqueen, memesinde bir kitle fark ettikten sonra doktora başvurduğunu ve bu sürecin ardından da meme kanseri teşhisi aldığını söyledi.

Kanseri çok erken bir aşamada fark eden Pelin Baynazoğlu, acil ameliyata alınarak kanserli kitleyi aldırdığını ve gerekirse de Kemoterapi alabileceğini belirtti. Baynazoğlu, yakalandığı meme kanserinin 0 ile 1. evre arasında olduğunu yani çok erken bir aşamada olduğu için şanslı olduğunu dile getirdi.

Kendisini takip eden kadın takipçilerini de bilinçlendirmek için harekete geçen Pqueen doktorundan aldığı bilgiler doğrultusunda 30 yaşını geçen kadınların yılda bir kez muhakkak kontrole gitmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan elle muayenenin yanında profesyonel bir görüşün de çok önemli olduğunu belirtti.







