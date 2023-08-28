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Twitch yayıncısı Yaren Çakar Okan Buruk'un oğluna canlı yayında hakaret etti, Galatasaray taraftarı ayağa kalktı!

28.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaren Çakar isimli bir Twitch yayıncısı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’a canlı yayında hakaretler ederken, bu hakaretleri büyük tepkilere neden oldu. Çakar yaşanan bu olayın üzerine bir özür mesajı yayınladı. İşte detaylar...

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda babasının yanından bir an olsun ayrılmazken, takımın bir parçası olmuş durumda.

Taraftarın da çok sevdiği Ali Yiği Buruk, Twitch üzerinden yayın yapan Yaren Çakar tarafından hakarete maruz kalırken, yaşanan bu olay bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

ALİ YİĞİT BURUK’A HAKARET ETTİ

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Canlı yayın sırasında Ali Yiğit Buruk’un hayatında gördüğü en çirkin çocuk olduğunu söyleyen Yaren Çakar konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Okan Buruk’un oğlunu biliyorsunuz değil mi? Cüce a... k.... Okan Buruk’un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Allah affetsin bir de saçını sarıya boyatmış.”

“ÇİRKİNE ÇİRKİN DİYECEKSİN”

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Yayın sırasında Ali Yiğit Buruk’a hakaret etmeye devam eden Yaren Çakar “Oğlum çirkine çirkin diyeceksin bu ayıp bir şey değil ki. Çocuk sevimli değil abi. 30 yaşında görünüyor çocuk.” ifadeleri ile sosyal medyada yoğun tepki gördü.

TEPKİLER SPONSORLUĞU İPTAL ETTİRDİ

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Galatasaray taraftarları ve diğer kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yaren Çakar’ın hakaretlerine tepki gösterdi. Çakar’a tepki gösteren kullanıcılar yayıncıya sponsor olan markaları sponsorluktan çekilmeye çağırdı. Yemeksepeti ise Yaren Çakar ile olan sponsorluk anlaşmalarını bitirdiklerini bir Galatasaray taraftar hesabına verdiği şu yanıtla açıkladı: “İlgili kişi ile iş birliğimizi an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Dikkatinize sunarız.”

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

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Ali Yiğit Buruk'a ettiği hakaretler yüzünden sosyal medyada binlerce kullanıcıdan tepki gören Yaren Çakar bir özür mesajı yayınladı. Çakar yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamamışım. Ne benim ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinden bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim."

OKAN BURUK’UN OĞLUNA LÖSEMİ TEŞHİSİ

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Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk 2009 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl Ali Yiğit Buruk’a lösemi teşhisi konduğu öğrenildi. Okan Buruk yoğun bir tedavi süreci geçiren oğlunu tedavisi sırasında yalnız bırakmayarak Fransa’ya gitti. Tedavisinde önemli bir gelişme kaydettiği aktarılan Ali Yiğit Buruk’un hastalığı neredeyse atlattığı aktarıldı.

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