Ünlü CEO, 5'te buz banyosu yapıyor, günde tek öğün yemek yiyor

Bunlar Twitter'ın kurucusu ve CEO'su, milyarder Jack Dorsey'in günlük rutinleri.

Sağlıklı yaşam üzerine program yapan bir podcast kanalına konuk olan Dorsey, sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri ve bir gününü anlattı.

Güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.

Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor.

Sabahları kahvaltı etmiyor ve 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor.

Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.

Dorsey gün içinde ise hiç yemek yemiyor. İlk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Menüde balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası var. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor, yanında kırmızı şarap içiyor.