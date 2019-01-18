TREND

Twitter kullanıcılarını isyan ettiren hata! Açıklama geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

Twitter'da kullanıcılar isyan ettiren bir hata meydana geldi. Gizli hesabı olan Twitter kullanıcılarının bir süredir istekleri dışında hesaplarının herkese açık hesaba dönüşmesiyle ortalık karıştı. Twitter'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Twitter kullanıcılarını isyan ettiren hata! Açıklama geldi

Twitter'da ortaya çıkan bir güvenlik açığı, gizli hesapların herkese açık hesaplara dönüşmesine yol açtı. Gizli hesabı olan kullanıcıların ilk etapta fark etmediği sorun, takipçi listesinde olmayanların gizli hesapların tweet'lerine ulaşması ve hatta yanıt vermeye başlamasıyla gün yüzüne çıktı.

Diğer yandan hesapların 'gizliliği' kalmadığı için dileyen herkes bu hesapları 'takip isteği gönderme'den takip edebilmeye de başladı.

Daha çok Android platformunda yüklü Twitter uygulamasını kullanan kitleyi etkileyen teknik sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu hatayı fark eder etmez müdahale ettiklerini ve sorunun giderildiği belirtildi.

Arkadaşlarla yapılacak keyifli öneriler

Kaynak: DHA


Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonuFlaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu
'10 Years Challenge'la ilgili korkutan iddia! '10 Years Challenge'la ilgili korkutan iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter twitter kullanıcıları gizli hesap android

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Hadise kuaförden makyajsız halini paylaştı!

Hadise kuaförden makyajsız halini paylaştı!

'10 Years Challenge'la ilgili korkutan iddia!

'10 Years Challenge'la ilgili korkutan iddia!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Pixel 4 nasıl olacak?

Google Pixel 4 nasıl olacak?

LG katlanabilir ekranlı telefonunu yakında tanıtacak

LG katlanabilir ekranlı telefonunu yakında tanıtacak

Facebook'ta gece yarısı operasyonu!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

'10 Years Challenge'la ilgili korkutan iddia! Facebook'tan açıklama geldi

'10 Years Challenge'la ilgili korkutan iddia!

Nike'tan telefonla kontrol edilebilen 'akıllı ayakkabı'

Nike'tan telefonla kontrol edilebilen 'akıllı ayakkabı'

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) dikkat çeken Book Shower (kitap duşu) sistemi

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.