TREND

Twitter web tasarımı artık yepyeni görünüme sahip

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

Twitter web tasarımını bugün yeniledi. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan yeni Twitter web tasarımı, kullanım açısından mobil uygulamasına çok benziyor. İşte Twitter’ın yeni tasarımı ve öne çıkan özellikleri.

Twitter web tasarımı artık yepyeni görünüme sahip

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru web arayüzünü yenilemek için çalışmalara başlamıştı. Belli başlı kullanıcılar üzerinde test edilen yeni arayüz, bugün sürpriz bir şekilde herkesin beğenisine sunuldu. Peki, Twitter’ın yeni arayüzü nasıl? Yeni arayüzü beğenmeyenler eskisine geçebiliyor mu?

Twitter’ın yeni web tasarımı bir bakışta mobil uygulama izlenimi yaratıyor. Navigasyon butonlarını üst bölüme alan Twitter, profil ve site ayarlarını ise sağ tarafa konumlandırıyor. Sağ üst bölümde yer alan profilinize tıkladığınızda açılacak olan menüde; profil detaylarınızın yanında Twitter ayarlarınızı da değiştirebiliyorsunuz.

Twitter gece modunu bu tasarımına da entegre ediyor. Ayrıca mobil cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz veri tasarruf modu da web sürümüne gelmiş. Kotalı tarife kullananlar için oldukça işe yarayacak olan bu özelliği yine sağ bölümden etkinleştirebilirsiniz.

Eğer Twitter’ın bu tasarımını beğenmediyseniz, eski tasarımı da kullanabiliyorsunuz. Şimdilik kademe kademe olarak sunulan bu yeni arayüzün yanında, Twitter’ın çok yakında gece modunda iyileştirmeler yapacağını belirtelim.

iPhone SE2 hakkında tüm detaylar

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışmaTürkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Evdeki tehlikeye dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamazEvdeki tehlikeye dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz
Sömestr Özel En Eğlenceli Nintendo Switch OyunlarıSömestr Özel En Eğlenceli Nintendo Switch Oyunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter sosyal medya Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Adnan Oktar'a cezaevi yaramadı! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar'a cezaevi yaramadı! Son hali şaşırttı

Türkiye'ye transfer olacaktı, tutuklandı!

Türkiye'ye transfer olacaktı, tutuklandı!

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor View 20 özellikleri neler?

Honor View 20 özellikleri neler?

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Resident Evil 2 Remake inceleme puanları

Halo The Master Chief Collection PC için gelebilir

Halo The Master Chief Collection PC için gelebilir

LG G8 tanıtım tarihi 24 Şubat olarak açıklandı!

LG G8 tanıtım tarihi 24 Şubat olarak açıklandı!

macOS Mojave 10.14.3 ile hatalar düzeltiliyor

macOS Mojave 10.14.3 ile hatalar düzeltiliyor

Evdeki tehlikeye dikkat! "Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz" deyip uyardı!

Evdeki tehlikeye dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.