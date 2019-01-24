Twitter web tasarımı artık yepyeni görünüme sahip

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru web arayüzünü yenilemek için çalışmalara başlamıştı. Belli başlı kullanıcılar üzerinde test edilen yeni arayüz, bugün sürpriz bir şekilde herkesin beğenisine sunuldu. Peki, Twitter’ın yeni arayüzü nasıl? Yeni arayüzü beğenmeyenler eskisine geçebiliyor mu?

Twitter’ın yeni web tasarımı bir bakışta mobil uygulama izlenimi yaratıyor. Navigasyon butonlarını üst bölüme alan Twitter, profil ve site ayarlarını ise sağ tarafa konumlandırıyor. Sağ üst bölümde yer alan profilinize tıkladığınızda açılacak olan menüde; profil detaylarınızın yanında Twitter ayarlarınızı da değiştirebiliyorsunuz.

Twitter gece modunu bu tasarımına da entegre ediyor. Ayrıca mobil cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz veri tasarruf modu da web sürümüne gelmiş. Kotalı tarife kullananlar için oldukça işe yarayacak olan bu özelliği yine sağ bölümden etkinleştirebilirsiniz.

Eğer Twitter’ın bu tasarımını beğenmediyseniz, eski tasarımı da kullanabiliyorsunuz. Şimdilik kademe kademe olarak sunulan bu yeni arayüzün yanında, Twitter’ın çok yakında gece modunda iyileştirmeler yapacağını belirtelim.

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