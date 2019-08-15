Twitter yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Twitter üzerinden bazı tweetleri çok beğenmiş olabilirsiniz. Beğendiğiniz bu tweetlerin eğer yanıtlarını da merak ediyor ve bununla ilgili sizlere bildirim gelsin istiyorsanız, Twitter tam da sizin için bir çalışma yürütüyor. Şirket sosyal medya platformu üzerinden yanıtlara abone olma sistemini kuruyor.

Bir şekilde ayakta kalmak isteyen sosyal medya platformlarının mutlaka sürekli olarak yenilik yapması gerekiyor. Twitter bunun farkında olduğu için en fazla yenilik deneyen sosyal medya kuruluşlarından birisidir diyebiliriz. Özellikle de kimsenin denemediği özellikleri denemeye çalışıyor.

Beğendiğiniz bir tweetin üzerinde artık çan işareti bulunacak. Bu çan işaretine dokunmanız ile birlikte, bu tweet ile ilgili gelen yanıtları da bildirim olarak alabileceksiniz. Böylece sadece beğendiğiniz tweetleri değil, aynı zamanda bu tweetlere gelen yorumları da görme imkanınız olacak. Twitter buna daha çok abonelik sistemi demeyi tercih ediyor.

Şirket şu an için bu özelliği sadece belirli bir gruba dağıtmayı düşünüyor. İlerleyen zamanlarda muhtemelen diğer kullanıcılara da bu özellik sırayla verilecek. Peki sizce Twitter tarafından uygulanacak bu özellik kullanışlı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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