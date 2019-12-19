TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan: "İstiklal Marşı değişmez milli mutabakat metnimiz"

SEFA ŞAHİN - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, "İstiklal Marşı'nın Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmesi ve millet tarafından gördüğü ilgi, bu marşın değişmez milli mutabakat metnimiz olduğunu gösteriyor." dedi.

Doğan, İstiklal Şairi'nin, Milli Marşı kaleme aldığı, bazı dizeleri duvarlarına yazdığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Taceddin Dergahı'nda (Mehmed Akif Kültür Evi), AA muhabirine, Ersoy'un edebi kişiliği ve şiirinin özelliklerini anlattı.

Ersoy'un 1908'den itibaren "Sıratımüstakim" dergisinde yayımlanmaya başlayan şiirlerinin, "Safahat" isimli 7 kitap halindeki eserinde bir araya getirildiğini anlatan Doğan, şairin ilk olarak "Fatih Camii" şiiriyle edebiyat sahasında etkili bir isim olarak tanındığını söyledi.

Doğan, Ersoy'un şiirlerinde, toplumsal konuların olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alındığına işaret ederek, "Mehmet Akif'in şiirlerinde 1900'lü yılların Osmanlı toplumu ve İstanbul hayatı her boyutuyla görülüyor. Mahalle kahvesi, meyhaneleri, sokakları ele alıyor. Mehmet Akif, adeta bir tasvirci ve ressam. Bütünleşik olarak bazı fikirler, hayaller ve düşünceler veriyor. Sadece tasvir için değil, topluma bir şey söylemek için yapıyor." diye konuştu.