TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav başvuru tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM'de

Üniversiteye girecek adayların hazırlandığı YKS oturumlarının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. ÖSYM tarafından sınavlara ilişkin son dakika açıklamalarının gelmesiyle gözler YKS oturumlarına çevrildi. Peki TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

YKS (TYT, AYT, YDT) NE ZAMAN?

Toplam üç ayrı oturumda tamamlanacak olan YKS'nin tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde detaylar sayfamızda yer alacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Ücretin, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olması bekleniyor.

YKS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

YKS başvurusunun AİS ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI İPTAL!

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamada Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.

