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TYT nedir, zorunlu mu? TYT'ye girilmezse ne olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS adı ile anılır ve Türkiye’deki eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Tüm ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler bu sınavlara girerek bir üst öğretime geçme hakkı kazanırlar. Öğrenciler bu sınavlara girerek aldıkları puanlar ve okuldaki ortalama puanlarına göre değerlendirilerek hedefleri doğrultusunda bir tercih yapma hakkı kazanırlar.

TYT nedir, zorunlu mu? TYT'ye girilmezse ne olur?
Ferhan Petek

YKS sınavları 3 oturumdan meydana gelmektedir. Öğrenciler ilk oturum olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavına girmeden bir sonraki oturum olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavına girme hakkı kazanırlar. Bir diğer oturum ise Yabancı Dil içerikli okul ve bölümleri hedefleyen öğrenciler tarafında girilen YDT (Yabancı Dil Testi) sınavıdır.

TYT nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3 farklı oturumdan oluşmaktadır. İlk oturum kısaca TYT adı verilen açılımı Temel Yeterlilik Testi olan bir sınavdır. Bu sınav ilk aşamadır ve amacı öğrencilerin akıl yürütme, mantıksal düşünme, değerlendirmek, düşünme temelli problem çözebilme yetilerini değerlendirmektir.

Temel Yeterlilik Testi, toplamda 165 dakika olarak belirlenmiştir. Daha önceleri 150 olan baraj puan zorunluluğu 2022 yılından itibaren kaldırılmıştır. Ayrıca daha önceki sistemde TYT sınavında 200 ve daha fazla puan alan öğrenciler o yıl tercih yapmazlarsa tercih hakları bir sonraki seneye devrederdi. Şimdiki sistemde ise bu durum kaldırıldı ve alınan TYT puanı sadece sınava girildiği yıl geçerli olacak hale getirildi.

TYT zorunlu mudur?

Temel Yeterlilik Testi yükseköğretim kurumları sınavının ilk ve zorunlu olan aşamasıdır. Sınav dahilinde Türkçe Testi bölümü 40 sorudur. Sosyal Bilimler Testi ise Tarih, coğrafya, din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe derslerinden 5'er adet soru içermektedir. Temel Matematik Testinden 40, Fen Bilimleri Testinde ise Fizik, Kimya derslerinden 7'şer, biyoloji dersinden ise 6 adet soru vardır.

İlk oturum olan TYT sınavı zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrencilerin ikinci sınav olan AYT sınavına ya da yabancı dil içeren YDT (Yabancı Dil Testi) sınavına girmeleri mümkün olmaz. Öğrenciler ya da adaylar AYT sınavına girmek zorunda değildir. Ancak TYT zorunlu bir sınavdır.

TYT'ye girilmezse ne olur?

Eğer Temel Yeterlilik Sınavı’na girilmezse, AYT ya da YDT sınavına girme hakkına da sahip olunamaz. Tüm adaylar için zorunlu olan sınav TYT sınavıdır. Adaylar bu sınava girdikten sonra çeşitli okulların açtığı yetenek sınavlarına da giriş imkanı kazanırlar. Ayrıca bu sınava giren adaylar üniversitelerin iki yıllık olan ön lisans programları arasından tercih yapma hakkına da sahip olurlar.

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