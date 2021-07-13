U-19'da şampiyon Trabzonspor!

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon, bugün Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan final maçıyla belli oldu.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Emir Yazıcı kaydetti.
En Değerli Oyuncu: Bartuğ Elmaz (Galatasaray)
En İyi Teknik Direktör: Hasan Üçüncü (Trabzonspor)
En İyi Kaleci: Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)
Gol Kralı: Eren Aydın - 23 gol (Galatasaray)
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