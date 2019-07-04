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U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.07.2019 07:50 | Son Güncelleme

U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası finalinde U19 Genç Kız Milli Takımı, rakibi karşısında ilk iki seti 17-25, 21-25 skorla kaybetmesine rağmen kalan setleri 25-20, 25-22, 15-10 skorla kazandı ve turnuvada şampiyon oldu. Turnuvanın son gününde oynanan üçüncülük maçında Romanya, Karadağ’ı 3-1 mağlup ederken, beşincilik-altıncılık klasman maçında Kosova, Moldova’yı 3-1 yenmeyi başardı

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye sırbistan

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