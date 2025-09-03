SPOR

U21 Milli Voleybol Takımı'nda skandal olay! Maç oynanırken yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda skandal bir olay yaşandı. Milli takımımızın Mısır ile karşılaştığı sırada kenarda bulunan iki milli voleybolcumuz yumruk yumruğa birbirine girdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Geçtiğimiz günlerde oynanan Mısır-Türkiye voleybol maçında, yedek oyuncularımız arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Şimdi ise bu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

U21 Milli Voleybol Takımı nda skandal olay! Maç oynanırken yumruk yumruğa birbirlerine girdiler 1

Maçın ilk seti oynanırken, iki milli voleybolcumuz arasında tartışma yaşandı ve olay yumruklu kavgaya dönüştü.

Karşılaşmada milli takımımız, Mısır’a 3-1 (25-22, 25-19, 20-25, 25-22) yenildi.

İŞTE O ANLAR...

