U21 Milli Voleybol Takımı'nda skandal olay! Maç oynanırken yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Geçtiğimiz günlerde oynanan Mısır-Türkiye voleybol maçında, yedek oyuncularımız arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Şimdi ise bu olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Maçın ilk seti oynanırken, iki milli voleybolcumuz arasında tartışma yaşandı ve olay yumruklu kavgaya dönüştü.
Karşılaşmada milli takımımız, Mısır’a 3-1 (25-22, 25-19, 20-25, 25-22) yenildi.
📽️U21 Erkek Voleybol Milli Takımı'nın Mısır ile karşılaştığı maçta yedek oyuncular arasında kavga çıktı! pic.twitter.com/WMHoIzY9dq— Mynet Spor (@mynetspor) September 3, 2025
