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UB400: Mini Bluetooth USB adaptörü

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TEKNOLOJİ  | 15.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

UB400, Bluetooth desteği olmayan bilgisayarların Bluetooth ile farklı cihazlara bağlanabilmesini sağlıyor.

UB400: Mini Bluetooth USB adaptörü

Minik boyutlu bir USB adaptör olan UB400, Bluetooth’un en yeni sürümü olan 4.0 desteğine sahip. Bu sayede daha hızlı bağlantı sağlayan ürün, tak&çalıştır özellikli. Hiçbir sürücü gerektirmeden masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarlara takılarak kullanılan ürün, Windows 8, 8.1 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu.

Minik ve çok şık tasarımı ile her yere rahat taşınabilen UB400, taşınabilir bilgisayara takılı halde iken dışarıya fazla sarkma yapmıyor. Bu nedenle UB400 takılı halde bilgisayarı her yere götürmek mümkün oluyor; bir risk oluşturmuyor.

UB400 2

10 metreye kadar iletim mesafesi olan UB400, bilgisayara çok yakın olmadan da Bluetooth bağlantı keyfi sürülmesini sağlıyor. Örneğin Bluetooth kulaklıkla müzik keyfini evin her yerinde sürdürmek mümkün olabiliyor.

Düşük enerji (BLE) teknolojisine sahip Bluetooth 4.0 desteği olan ürün, geriye dönük olarak Bluetooth 3.0, 2.1, 2.0 ve 1.1 sürümleri ile uyumlu; bu desteklere sahip cihazlarla da sorunsuz bağlantı sağlıyor. UB400’ün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 8,90 USD olarak açıklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ub400 bluetooth

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