Mynet Trend

Uber büyümenin sonuna mı geldi?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 16.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Uber’in açıklamasına göre, yemek siparişi teslim servisi Eats’ten, pazarlama departmanından, otonom sürüş ekibinden ve dünya çapındaki bazı çalışanlarından olmak üzere toplam 350 kişinin işine son verildi. Öte yandan, son üç çeyrek finansal dönemde Uber’in işten çıkardığı çalışan sayısı 1100 kişiye ulaştı.

Uber büyümenin sonuna mı geldi?

Şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi ise çalışanlara bir mektup göndererek durumu açıkladı. Şirket içinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve doğru insanların doğru rolde çalışmasını sağlamak için bunun gerekli bir adım olduğunu analttı.
Bu gelişmeler, Uber’in artık her yıl onlarca milyar dolar kazanç sağladığı altın günlerinin bittiğinin işareti olarak yorumlanıyor.
Şirket son çeyrekte 5 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu giderlerin büyük bölümünün de, çalışanlara vermek zorunda olduğu hisselerden kaynaklanıyor. Ayrıca Uber 350 çalışanı işten çıkartarak bu zarardan kurtulacakmış gib de görünmüyor. Faliyet gelirlerinin hızla artması da beklenmediği için de sonraki çeyreklerde de işten çıkarmalar sürpriz olmayacak. 5 milyar dolarlık zararı kapamak kolay değil.

Dolayısıyla, şirketin zararın devam etmemesi için çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çaresi kalmıyor. Uber’deki bu dev zararın ise Silikon Vadisi’de çalışanlara hisse dağıtmak konusundaki uygulamayı tartışmaya tekrar açması bekleniyor.
Öte yandan Silikon Vadisi çalışanlarının hisse almadığı durumlarda, maaşlarında çok büyük bir artış talep edeceği için bu durumun başlangıçta yüksek geliri olmayan Startup’ları çok zorlayacağı düşünülüyor.

Fortnite 2. Bölüm duyuruldu!

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Facebook sus payı için milyon dolarları gözden çıkarmış!Facebook sus payı için milyon dolarları gözden çıkarmış!
Milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiriyor! Milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uber dara khosrowshahi

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte gelecekten gelen notebook!

İşte gelecekten gelen notebook!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndirime giren Xbox One oyunları ile karşınızdayız

İşte indirime giren Xbox One oyunları

Facebook sus payı için 40 milyon doları gözden çıkarmış!

Facebook sus payı için milyon dolarları gözden çıkarmış!

İki yıl kullanılmayan telefonlar için kapatılma talebinde bulundu!

Milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiriyor!

Razer Blade 15 Gaming Laptop modelini duyurdu

Razer yeni gaming laptop modelini duyurdu

YouTube ruj reklamlarıyla dolup taşacak, hazır mısınız?

YouTube'dan yeni özellik!

Disney+ içerik ve fiyat konusunda rekabeti büyütecek

Disney+ rekabeti büyütecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.