Uber büyümenin sonuna mı geldi?

Şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi ise çalışanlara bir mektup göndererek durumu açıkladı. Şirket içinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve doğru insanların doğru rolde çalışmasını sağlamak için bunun gerekli bir adım olduğunu analttı.

Bu gelişmeler, Uber’in artık her yıl onlarca milyar dolar kazanç sağladığı altın günlerinin bittiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Şirket son çeyrekte 5 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu giderlerin büyük bölümünün de, çalışanlara vermek zorunda olduğu hisselerden kaynaklanıyor. Ayrıca Uber 350 çalışanı işten çıkartarak bu zarardan kurtulacakmış gib de görünmüyor. Faliyet gelirlerinin hızla artması da beklenmediği için de sonraki çeyreklerde de işten çıkarmalar sürpriz olmayacak. 5 milyar dolarlık zararı kapamak kolay değil.

Dolayısıyla, şirketin zararın devam etmemesi için çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çaresi kalmıyor. Uber’deki bu dev zararın ise Silikon Vadisi’de çalışanlara hisse dağıtmak konusundaki uygulamayı tartışmaya tekrar açması bekleniyor.

Öte yandan Silikon Vadisi çalışanlarının hisse almadığı durumlarda, maaşlarında çok büyük bir artış talep edeceği için bu durumun başlangıçta yüksek geliri olmayan Startup’ları çok zorlayacağı düşünülüyor.

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