Ubisoft, Rainbow Six Siege – Showdown etkinliğini duyurdu

Showdown, yeni bir oyun modu sunacak. Tamamen yeni sınırlı bir zaman çizelgesi olan Fort Truth’ta yanan güneşin altında yer alan Showdown, etkinlik boyunca katılan tüm oyuncular için özel oyun içi içeriğe sahip olacak.

2 Temmuz’dan 16 Temmuz’a kadar sürecek olan silah ustası Wild West’e geri dönüş yolculuğu, özel bir harita olan Fort Truth ile gerginlik dolu 3’e 3 oyun modu sunacak. Bu sınırlı oyun modu, birbirleriyle yüzleşmek için sadece bir BOSG.12.2 ve bir Magnum LFP586 ile yarışan iki Saldırgan ve Savunma üçlüsü olarak karşılaşacak.

Showdown etkinliği 31 batı temalı özel eşyayı tanıtacak. Showdown özel eşyaları, oyuncuların 10 operatör için kazanabilecekleri şapkaların yanı sıra, çeşitli eşyalardan oluşan tam set vahşi batı kıyafetlerini içerecek. Etkinlik sırasında giriş yapan oyuncular ücretsiz Showdown Koleksiyon Paketi kazanacaklar ve BOSG.12.2 için bir paket ve benzersiz bir silah kaplaması kazanmak için Ubisoft Club Etkinliği görevlerini tamamlayabilirler. Oyuncular ayrıca Showdown paketlerini 300 R6 Kredisi için satın alabilirler.