Ubisoft’un 9 Mayıs’ta tanıtacağı yeni oyunu belli oldu

Tom Clancy’s Ghost Recon serisinin son oyunu olan Wildlands 2017 yılında satışa sunulmuştu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak raflardaki yerini alan yapım kısa sürede önemli bir kitleye ulaşmayı da başarmıştı.

Taktiksel shooter oyun tarzının en bariz örneklerinden biri olan Ghost Recon serisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Dolayısıyla gelecek olan yeni Ghost Recon oyunu ülkemizde de pek çok oyun severi mutlu edecektir.

Şimdilik Ubisoft’un nasıl bir oyun tasarladığıyla ilgili çok fazla detay yok. Fakat genel kanı serinin yeni oyununun 2017’de satışa sunulan Wildlands’ın devamı olacağı şeklinde. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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