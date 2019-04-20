Ubuntu 19.04 Disco Ding sürümü bugün herkes için yayınlandı

Ubuntu 19.04 güncellemesi ile firma açık altyapı dağıtımları, geliştirici masaüstü, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve buluttan uca yazılım dağıtımlarına odaklanacağını belirtiyor.

Sadece 9 ay gibi bir süreyle desteklenecek olan yeni Ubuntu sürümü ile GNOME 3.32 geliyor. GNOME 3.32 sayesinde daha akıcı bir arayüz deneyimi, CPU ve GPU’daki yükün azalatılması ve daha akıcı animasyonlar Ubuntu sahiplerine sunuluyor.

Yaru teması ile gelen yeni Ubuntu sürümü, Linux Kernel sürümü 5.0’a yükseltiyor. Linux 5.0 ile güvenlik açıklarının kapatılması ve sistemde yapılan optimizasyonlar sayesinde daha güvenli bir deneyim sunuluyor.

Ubuntu 19.04 güncellemesi ile Raspberry Pi’nin Bluetooth özelliğine destek veriliyor. Bu özelliği yüklemek için terminale “sudo apt install pi-bluetooth.” yazmanız yeterli olacaktır. Ücretsiz olarak sunulan bu sürümü buradan indirebilirsiniz.

Ubuntu’yu yüklemeden önce PC’nizde yüklü olan işletim sistemindeki verilerinizi yedeklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

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