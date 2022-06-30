Üç basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? Üç basamaklı asal sayılar hangileridir?

Asal sayılar 1 rakamından büyük doğal sayılardan oluşmaktadır. Asal sayı olmayan diğer sayılara ise bileşik sayı adı verilmektedir.

Asal sayı nedir?

Asal sayılar yalnızca 2 sayıya kalansız bölünebilir. Bunlar da bir rakamı ve kendisidir. Başka herhangi bir pozitif tam böleni olmayan sayılara asal sayı adı verilmektedir. Asal sayıların çarpanlarına bakıldığında yalnızca 2 tane çarpana sahip olması gerekir.

Üç basamaklı en büyük asal sayı kaçtır?

Üç basamaklı en büyük asal sayı 997’dir. 997 sayısı sadece 1 rakamına ve kendisine tam bir şekilde bölünmektedir. Ayrıca üç basamaklı rakamları farklı en büyük asal sayı ise 983 sayısıdır.

Üç basamaklı asal sayılar hangileridir?

Üç basamaklı asal sayılar işlemler sırasında sık sık kullanılmaktadır. Üç basamaklı asal sayılar tek sayılardan oluşmaktadır. Bu sayılar toplam 2 tane böleni olan doğal sayılardır. Örnek vermek gerekirse 151, üç basamaklı asal sayı grubunda yer alır. 151 sayısı sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilmektedir. Başka herhangi bir sayı ile kalansız bölünememektedir. Aynı şekilde 991 sayısı da üç basamaklı asal sayılar arasındadır. 991 sayısı toplam 2 tane pozitif bölene sahiptir bir asal sayıdır.

Üç basamaklı asal sayılar;

103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971'dir.

Üç basamaklı asal sayılar kaç tanedir?

143 tane üç basamaklı asal sayı mevcuttur. Bu sayıların tümü pozitif doğal sayılardır. Ayrıca üç basamaklı en küçük asal sayı 101 sayıdır. 101 sayısının toplam 2 tane tam böleni vardır. Sadece 1’e ve kendisine yani 101 sayısına kalansız bir şekilde bölünen 101 sayısı üç basamaklı en küçük asal sayıdır. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük asal sayı ise 103’tür.



