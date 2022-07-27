Üç kağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Üç kağıtçı filmi ne zaman, nerede çekildi?

1981 yapımı eski Türk filmi Üç Kağıtçı ara ara ekranlara geliyor. Türk komedi filmi izleyiciler tarafından çok seviliyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Üç Kağıtçı filmi hakkındak detaylar da merak konusu oldu. Peki, Üç kağıtçı nerede çekildi? Üç kağıtçı konusu nedir? İşte Üç Kağıtçı hakkında detaylar...

ÜÇ KAĞITÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Üç Kağıtçı filmi 27 Temmuz Çarşamba bugün saat 20:00 de Show Tv'de ekrana gelecek.

ÜÇ KAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Üçkağıtçı filmi İstanbul, Zekeriyaköy’de çekilmiştir.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner.

Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat

içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar.

Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi

seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya

seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap

Ayten Koçak

İsmail Cavcı - Muhsin



