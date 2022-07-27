Üç kağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Üç kağıtçı filmi ne zaman, nerede çekildi?

1981 yapımı eski Türk filmi Üç Kağıtçı ara ara ekranlara geliyor. Türk komedi filmi izleyiciler tarafından çok seviliyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Üç Kağıtçı filmi hakkındak detaylar da merak konusu oldu. Peki, Üç kağıtçı nerede çekildi? Üç kağıtçı konusu nedir? İşte Üç Kağıtçı hakkında detaylar...
Üç Kağıtçı filmi 27 Temmuz Çarşamba bugün saat 20:00 de Show Tv'de ekrana gelecek.
Üçkağıtçı filmi İstanbul, Zekeriyaköy’de çekilmiştir.
Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner.
Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat
içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar.
Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi
seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya
seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.
Kemal Sunal - Rıfkı
Ülkü Özen - Nuriye
Ali Şen - Satılmış Ağa
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden - Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç - Mustafa
Arap Celal - Köylü
Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki
Muhteşem Durukan - Durmuş
Zehra Uçar - Raziye
Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi
Yadigar Ejder - Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi
Haydar Karaer - Bakkal
Ahmet Turgutlu - Kasap
Ayten Koçak
İsmail Cavcı - Muhsin
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