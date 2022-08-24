1981'de yayınlanan Üç Kağıtçı filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de yapıldı. Filmde Ali Şen, Kemal Sunal, Reha Yurdakul gibi değerli oyuncular yer aldı. Peki Üç Kağıtçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Almanya’da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı’nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının “ermiş”e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı’yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı’nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal – Rıfkı

Ülkü Özen – Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden – Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç – Mustafa

Arap Celal – Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan – Durmuş

Zehra Uçar – Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder – Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer – Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap

