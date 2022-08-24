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Üç Kağıtçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

24.08.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kağıtçı filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yer alıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Üç Kağıtçı filmi, ekranların unutulmaz yapımlarından biridir. Peki Üç Kağıtçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Üç Kağıtçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

1981'de yayınlanan Üç Kağıtçı filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de yapıldı. Filmde Ali Şen, Kemal Sunal, Reha Yurdakul gibi değerli oyuncular yer aldı. Peki Üç Kağıtçı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Almanya’da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı’nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının “ermiş”e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı’yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı’nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal – Rıfkı
Ülkü Özen – Nuriye
Ali Şen - Satılmış Ağa
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden – Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç – Mustafa
Arap Celal – Köylü
Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki
Muhteşem Durukan – Durmuş
Zehra Uçar – Raziye
Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi
Yadigar Ejder – Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi
Haydar Karaer – Bakkal
Ahmet Turgutlu - Kasap

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal üç kağıtçı
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