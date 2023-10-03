ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM İZLE! KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ dizisi son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm konusu

Üç Kız Kardeş 56. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 56. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin elli beşinci bölümünde;

Türkan, Kartal’la nikah masasına mı oturacak yoksa Rüçhan hanımın davetine giderek, Somer’le yeni bir sayfa mı açacak?

Somer, Türkan'ın kendisini unutamadığını gözlerinde görür. Ancak Türkan gerçek böyle olsa da Somer'e karşı tavrını koymak ister. Kartal'la girdiği yolda Somer'in gelişiyle Türkan'ın aklının karışması an meselesidir. Somer'in gelişiyle tüm duyguları alt üst olan Türkan, Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Kartal ise Türkan'ın çekimser tavırlarını fark etse de belli etmemeye çalışır. Türkan, Kartal'la evlenecek mi?

Rüçhan, Dönüş'ün hastalığını ailesinin bilmesini ister. Dönüş, babasının öğrenmemesini istese de artık Sadık, Dönüş'ün hastalığının nüksettiğini öğrenir. Acılı baba biricik kızı Dönüş'ün hastalığa yakalandığını öğrenince perişan olur. Serdar, Dönüş'ün hasta olduğunu öğrenince apar topar Türkiye'ye döner. Aylin'le yapmış olduğu evlilikte mutsuz olan Serdar, Dönüş'e geri döner. Ancak Aylin, Dönüş'ün hayatını etkileyecek önemli bir adım atacaktır. Türkan ile Kartal'ın evlilik tarihi gelmiştir. Ancak Rüçhan'ın gelmesiyle Figen'in kırdığı pot Türkan'ı ikilemde bırakır. Somer’in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemez. Türkan, Kartal’la nikah masasına oturacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin elli altıncı bölümünde;

Türkan, Kartal ile evlenecek mi?

Somer, Türkan ile yeniden birlikte olmak için elinden geleni yapar. Türkan'ın aklı karışmıştır. Türkan, bir yandan Somer'i düşünse de diğer yandan Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Öte yandan Derya, söylediklerinden dolayı vicdan azabı çeker ve Dönüş'ten af diler. Ancak Dönüş, Derya'yı affetmez. Rüçhan ise Kartal ile konuşup Türkan sevdasında onu vazgeçirmeye çalışır. Tüm bunlar yaşanırken Kartal ile nikah masasına oturan Türkan ne yapacak? Peki Türkan, Kartal ile evlenecek mi?

Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor!

Somer, Kartal ile Türkan arasında bir şeyler yaşandığını anlamaya başlıyor. Somer yine de Türkan'a karşı hislerini gizlemiyor. Kartal'ın ağzını aramaya giden Rüçhan, Kartal'ın parmağında gördüğü yüzükle şok oluyor. Öte yandan Dönüş, Serdar'a ölebileceğini söylüyor. Türkan ise Somer'e karşı olan hislerini baskılamaya çalışsa da bunu başaramıyor. Kartal'ı sürekli Türkan'ın etrafında gören Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 56. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

