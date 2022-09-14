Üç Kız Kardeş dizisi reytinglerde zirvede! O isim diziye veda ediyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, yeni sezona birincilikle başladı. Yeni sezonun ilk bölümüyle total kategoride 4.52 reyting 14.41 izlenme payı ile birinci olan dizi, AB kategoride 3.53 reyting 11.85 izlenme payı ile, 20+ABC1’de ise 4.69 reyting 14.13 izlenme payı ile günün en çok izlenen dizisi olmuş oldu.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ SEZONA ZİRVEDE BAŞLADI!

Televizyon ekranlarında izlendiği kadar sosyal medyada da çokça beğenilen ve konuşulan Üç Kız Kardeş dizisi, izleyicilerden de çok sayıda yorum aldı.

Ayrıca yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği diziye bir ismin veda etmesi bekleniyor. Öğrenilen bilgelere göre yakın süreçte İclal Aydın diziye veda edecek.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu ve senaryosunu ise Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç'in kaleme aldığı dizide aile ve kardeşlik bağları konu alınıyor.

