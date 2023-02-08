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Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'dan acı haber! Annesi kurtarılamadı

08.02.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisindeki Nesrin rolüyle ekranlara gelen İclal Aydın'dan kahreden haber geldi. Acı gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aydın, annesinin vefat etiğini duyurdu.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'dan acı haber! Annesi kurtarılamadı

İclal Aydın'ın annesi Yücel Çoker geçtiğimiz gün 21.45 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Annesinin 10 yıldan beri hasta olduğunu açıklayan Aydın, "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz" dedi.

İCLAL AYDIN'DAN ACI HABER

İclal Aydın sosyal medya hesabından "Annemiz Yücel Çoker bugün (8 Şubat 2023) ikindi namazının ardından İstanbul Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek, cenaze namazı da Kilyos Mezarlığı'nda kılınacaktır." diye yazdı.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'dan acı haber! Annesi kurtarılamadı

Annesiyle ilgili paylaşım yapan İclal Aydın şu sözleri düştü:

"Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat Salı günü saat 21:45’te kaybettik.
10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz.
Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…
Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç…
Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…"

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