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Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi bakın kimmiş! Kendisinden 13 yaş büyük ünlü isimle...

28.02.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterine hayat veren Berker Güven oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Dizide Türkan ve Mine arasında gel gitler yaşayan Somer'in gerçekte kiminle sevgili olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Berker Güven'in sevgilisi de ünlü isim çıktı. Hem de kendisinden 13 yaş büyük...

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi bakın kimmiş! Kendisinden 13 yaş büyük ünlü isimle...

Başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın'ın paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterine hayat veren Berker Güven oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor. Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisinin kim olduğunu duyan inanmıyor...

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1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu.

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Kameralar karşısına ilk kez 2017 yılında ‘Babam’ adlı sinema filmi ile geçen Güven, Vatanım Sensin ve Zalim İstanbul adlı projelerde de yer aldı.

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Zalim İstanbul dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu, dizide Nedim karakterine hayat verdi.

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Ardından Alev Alev dizisinde İskender karakteri ile karşımıza çıktı.

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Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Berker Güven'in sevgilisinin kim olduğunu duyanlar ise şoke oluyor.

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Ünlü ouyuncu kendisinden 13 yaş büyük Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

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