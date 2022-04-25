Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu! "Bu kız felaket"

Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde başrolü Reha Özcan ve İclal Aydın ile paylaşıyor. Son zamanların takip edilen isimlerinden biri olan Özgü Kaya sosyal medyadan cesur pozunu paylaştı.

ÖZGÜ KAYA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

26 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya 2017'de Adı Efsane dizisinde Sibel rolüne hayat verdi.

Yıllar içerisinde farklı birkaç projeyle daha ekranlarda yerini alan Kaya, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara geliyor.

Zaman zaman cesur pozlarını paylaşan ünlü oyuncu derin göğüs dekolteli paylaşım yaptı.

Kaya'nın o pozuna, "Bu kız felaket", "Güzellik diye buna derim" gibi yorumlar geldi.

2022 yılına girerken mini kırmızı elbisesiyle paylaşım yapan Özgü Kaya, düzgün fiziğiyle tozu dumana katmıştı.

Usta oyuncu Türkan Şoray'a benzetilen Kaya, bundan gurur duyduğunu söylemişti.





