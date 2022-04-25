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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu! "Bu kız felaket"

25.04.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk piyasasında 2017 yılından bu yana etkin olan Özgü Kaya, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Türkan karekteri ile ekranlara geliyor. Cesur pozunu paylaşan oyuncuya yorum yağdı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu! "Bu kız felaket"

Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisinde başrolü Reha Özcan ve İclal Aydın ile paylaşıyor. Son zamanların takip edilen isimlerinden biri olan Özgü Kaya sosyal medyadan cesur pozunu paylaştı.

ÖZGÜ KAYA'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

26 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya 2017'de Adı Efsane dizisinde Sibel rolüne hayat verdi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Yıllar içerisinde farklı birkaç projeyle daha ekranlarda yerini alan Kaya, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara geliyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Zaman zaman cesur pozlarını paylaşan ünlü oyuncu derin göğüs dekolteli paylaşım yaptı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Kaya'nın o pozuna, "Bu kız felaket", "Güzellik diye buna derim" gibi yorumlar geldi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

2022 yılına girerken mini kırmızı elbisesiyle paylaşım yapan Özgü Kaya, düzgün fiziğiyle tozu dumana katmıştı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Usta oyuncu Türkan Şoray'a benzetilen Kaya, bundan gurur duyduğunu söylemişti.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ının derin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!

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