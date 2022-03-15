Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?

Üç Kız Kardeş dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin çekim mekanları, dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 22 Şubat 2022'de başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın 'Nesrin' rolüne hayat veriyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi Balıkesir, Ayvalık'ta çekiliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Türkan, Derya ve Dönüş'ün hayatı işleniyor. Biri uysallığı, biri güzelliği diğeri ise asiliğiyle ön plana çıkıyor. Birbirini çok seven bu üç kız kardeş türlü türlü talihsizliklerle uğraşmak zorunda kalır. Anne ve babalarıyla mutlu olan bu kız kardeşlerin huzuru, Türkan'ın evliliğiyle bozulur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Veda Yurtsever - Rüçhan

Hakan Atalay

Almila Ada - Dönüş

Nazlı Senem Ünal

Melisa Berberoğlu - Derya

Benian Dönmez

Reha Özcan - Sadık

Vural Şahanoğlu - Serdar

Berker Güven



