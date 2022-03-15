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Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?

15.03.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlandı. Dram, romantik türündeki Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosunda İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya gibi oyuncular yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin senaryosu ise Erkan Birgören ve Betül Yağsağan tarafından kaleme alınıyor.

Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?

Üç Kız Kardeş dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin çekim mekanları, dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 22 Şubat 2022'de başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın 'Nesrin' rolüne hayat veriyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi Balıkesir, Ayvalık'ta çekiliyor.

Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş konusu ne?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Türkan, Derya ve Dönüş'ün hayatı işleniyor. Biri uysallığı, biri güzelliği diğeri ise asiliğiyle ön plana çıkıyor. Birbirini çok seven bu üç kız kardeş türlü türlü talihsizliklerle uğraşmak zorunda kalır. Anne ve babalarıyla mutlu olan bu kız kardeşlerin huzuru, Türkan'ın evliliğiyle bozulur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Veda Yurtsever - Rüçhan
Hakan Atalay
Almila Ada - Dönüş
Nazlı Senem Ünal
Melisa Berberoğlu - Derya
Benian Dönmez
Reha Özcan - Sadık
Vural Şahanoğlu - Serdar
Berker Güven


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İclal Aydın
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