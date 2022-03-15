Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?

Üç Kız Kardeş dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin çekim mekanları, dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 22 Şubat 2022'de başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın 'Nesrin' rolüne hayat veriyor.
Dizi Balıkesir, Ayvalık'ta çekiliyor.
Dizide Türkan, Derya ve Dönüş'ün hayatı işleniyor. Biri uysallığı, biri güzelliği diğeri ise asiliğiyle ön plana çıkıyor. Birbirini çok seven bu üç kız kardeş türlü türlü talihsizliklerle uğraşmak zorunda kalır. Anne ve babalarıyla mutlu olan bu kız kardeşlerin huzuru, Türkan'ın evliliğiyle bozulur.
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Veda Yurtsever - Rüçhan
Hakan Atalay
Almila Ada - Dönüş
Nazlı Senem Ünal
Melisa Berberoğlu - Derya
Benian Dönmez
Reha Özcan - Sadık
Vural Şahanoğlu - Serdar
Berker Güven
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