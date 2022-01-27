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Üç Kuruş 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bora Akkaş hangi rolde oynayacak?

27.01.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen Üç Kuruş'un merakla beklenen 12. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un yeni bölümünde Kartal, Bahar, Efe ve Leyla arasında gerginlik yaşanırken Azade'nin Kartal'ın evine gelmesi herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Diziye yeni katılan Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter merak konusu olurken Baybars ile karşı karşıya geldiği anlar heyecanla bekleniyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 12. bölümüyle 31 Ocak Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ay Yapım imzalı büyük ilgi gören dizisi 'Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmanda İrfan, Neriman'dan Leyla'yı getirmesini isterken Oktay'ın sert tepkisi karşısında Neriman'ın ağır sözleri iki kardeş arasında sesleri yükseltiyor.

BORA AKKAŞ ÜÇ KURUŞ'TA

Son olarak Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'la birlikte başrol oynayan başarılı oyuncu Bora Akkaş yeni bölümden itibaren Üç Kuruş'ta rol almaya başlayacak. Akkaş'ın canlandıracağı karakter Efe ve Kartal'ın macerasında önemli bir yer bulacak.
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ÜÇ KURUŞ'UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur kaldılar. İrfan, Baybars hakkında bildiği şeyleri onun karşısında durmaya cesaret eden tek kişi Çetin'den öğrendiğini söyledi.

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Kartal ve Efe'nin ilk hedefi Azade olurken Azade, Kartal ve Efe kendisini bulmadan onları kaçırarak zorla karşısına getirdi.

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Azade'ye kendilerini ispat ederek aralarına sızmayı hedefleyen Kartal ve Efe, Azade'nin sorumluluğunda olan Baybars'ın silahlarını kaçırdılar ve silah deposunu polise ihbar ettiler.

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Azade, polisten önce silahları alarak kurtardıkları için Kartal ve Efe'ye bir şans vererek onları bir toplantıya davet etti. Finalde Kartal ve Efe, toplantının yapılacağı yere varmadan yeniden kaçırılırken "Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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