MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kuruş 22. yeni bölüm fragmanı! Leyla'ya ne olacak?

Üç Kuruş 22. yeni bölüm fragmanı! Leyla'ya ne olacak?

08.04.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un 22. yeni bölümünden ilginç bir fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'ta Leyla'nın kınası yakılıyor. Kartal ve Şahin'in nefes kesen kavgası gerilimi yükseltirken, Kartal'ın "Kız kardeşinin ölümüne sebep olan adam mı söylüyor bunu?" sözleri karşısında Şahin şoke oluyor. Leyla'ya ne olduğu büyük merak konusu olurken aksiyonun ve heyecanın hız kesmeyeceği bir bölüm seyirciyi bekliyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi 22. yeni bölümüyle nefesleri kesecek. 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Leyla'nın kınasının yakıldığı anların ekrana geldiği tanıtımda Kılıç, Efe ile Kartal'ı izlerken "Düğüne icabet etmemek olmaz!" demesi dikkat çekiyor.

Üç Kuruş (5)(1)

'ÜÇ KURUŞ'UN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Oyuna hızla dahil olan Kılıç'ın ne kadar acımasız ve korkutucu olduğunun gözler önüne serildiği bölümde, onun yaptıklarını gören Şahin büyük bir korku yaşamaya başladı. Leyla ile Efe evlenmeye karar verdiklerini söylemek için Saliha babaannenin evine gitti. Saliha, Efe'nin annesiyle birlikte gelip Leyla'yı geleneklere göre istemesi gerektiğini söyledi.

Üç Kuruş (3)(1)
Kılıç'ı saf dışı bırakmak isteyen Neriman ve Şahin, Çetin'i Baybars'ın tarafına çekebilmek için Kartal'la aralarındaki bağı koparacak bir plan yaptılar. Mahallede Ruşen'in yanına giderek Kartal'la görüşmek isteyen Şahin, abisine Çetin'in Neriman ve Baybars'ın oğlu olduğunu söyledi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Kartal, hızla Çetin'le yüzleşmeye gitti. Öfkeyle Çetin'e saldıran Kartal ondan hesap sorarken, ikiliyi durduran Efe oldu. Baybars'ın oğluna uyguladığı şiddeti öğrenen Kartal, Çetin'e sıkı sıkı sarılarak kavgayı bitirdi. Bu sırada Çetin'in adamı Ekrem'i alıkoyan Kılıç, gönderdiği bir mesajla Çetin'i dehşete düşürdü. Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin, çocukken oyun oynadıkları basketbol sahasına giderek abisiyle karşı karşıya geldi.

Üç Kuruş (2)(2)

Kılıç, Çetin'e saldırarak kardeşini ağır yaralarken ikilinin kavgası nefesleri kesti. Efe, annesi Aysel ile birlikte Saliha'dan Leyla'yı istedi. Yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Şahin'e anlaşma teklif etti. Teklifi kabul eden Şahin, Kılıç'a karşı Kartal, Efe ve Çetin'le ortak hareket edecekti ancak Kılıç'ın hamlesi tüm planları altüst etti. Ruşen'i Baybars'a benzeterek Azade'nin deposuna baskın düzenleyen Çetin ile Kartal, buradaki adamları temizledi. Şesu ve Şahin'in adamları, sevkiyat için gelecek olan Kılıç'ı beklemeye başladı. Ancak bu sırada Şahin'in adamı Müslüm'ü zorla konuşturan Kılıç, Şahin'in çevirdiği oyunları öğrendi. Yaptıkları ortaya çıkan Şahin tam namlunun ucuna gelmişken kendi canını kurtarmak için bir kez daha Kartal'ı sattı. Kılıç, Peri'yi kaçırarak Şesu'yu tehdit etti. Şahin'le işbirliği yaparak Kılıç'tan kurtulma planı yapan Çetin, Kartal ve Efe, Şesu'dan Kılıç'ın ölüm haberini beklerken en sevdikleriyle tehdit edilen Şesu, Kartal'a yalan söylemek zorunda kaldı. Şesu'yu zorla konuşturan Kılıç, Kartal ile Efe'nin nereye gideceğini de öğrendi. Kılıç sıradan biri gibi Kartal ile Efe'nin karşısına çıktı. Kartal ile Efe kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarıyla tanışırken, ilk kez karşı karşıya geldikleri bu anlar büyük heyecan yarattı.

Üç Kuruş (4)(2)

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu mu?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu mu?
Dünyaca ünlü yıldız 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri olduDünyaca ünlü yıldız 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'nin partneri oldu
Bomba iddia! Hasan Can kesenin ağzını açtıBomba iddia! Hasan Can kesenin ağzını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şebekesi çökertildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şebekesi çökertildi

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Büyük savaş bekleniyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Büyük savaş bekleniyor

Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

İlginizi Çekebilir

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.