MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kuruş 4. son bölüm final sahnesi! Kartal ve Bahar'ın sürpriz evliliği Nezih'i çıldırttı

Üç Kuruş 4. son bölüm final sahnesi! Kartal ve Bahar'ın sürpriz evliliği Nezih'i çıldırttı

23.11.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisi 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Üç Kuruş'un son bölümüne Kartal ve Bahar'ın evlenmesi damga vurdu. Nezih'in karşısına en büyük kozuyla çıkan Kartal tüm dengeleri değiştirdi. Bahar ile yıldırım nikahı kıyıp her şeyi basına servis eden Kartal artık Nezih'in karşısında dokunulmaz konuma geçti. Bahar ve Kartal, Nezih'in karşısına geçip evlendiklerini açıkladı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 4. bölümüyle 22 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un son bölümünde, Bahar ve Kartal anlaşmalı bir şekilde evlendi.

üç2
Kartal ile sürpriz bir evlilik yapan Bahar istediği gibi babasını zor duruma düşürmeyi başardı.

üç3
Kartal ve Bahar, Nezih'in karşısına geçip evlendiklerini söyledi. Sinirden çılgına dönen Nezih, Kartal'ı vurmak istedi. Ancak Bahar, magazine düşen evlilik haberlerini babasına gösterdi.

EFE VE LEYLA AŞKI BAŞLADI!

Üç Kuruş'un 4. bölümünde, buluşmaya gitmeyen Efe'yi merak eden Leyla soluğu Efe'nin evinde aldı. Leyla ve Efe karşılıklı oyunlarına ve söz düellolarına devam ederken ikili aralarında olan çekime daha fazla dayanamadı. Efe kolundan tuttuğu gibi Leyla'yı öptü.

üç4

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir.

Üç Kuruş (4)(12)

Kartal'ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal'ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar.

Üç Kuruş (2)(15)

Efe'nin verdiği sözü tutmaması Leyla'nın öfkesini kabartır ve Efe'yle yüzleşmesine neden olur.

Üç Kuruş (1)(13)

Kartal ise Efe'nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe'ye karşı hamle yapar.

Üç Kuruş (5)(8)

Eli kolu Kartal'ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal'a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla hayran bıraktıÜç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla hayran bıraktı

Üç Kuruş (4)(11)
Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürkyönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Finaliyle şoke edecekİddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Finaliyle şoke edecek
Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

Bolu'da yabancı uyruklulara su dolarla, nikah ücreti 100 bin TL oldu

Bolu'da yabancı uyruklulara su dolarla, nikah ücreti 100 bin TL oldu

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.