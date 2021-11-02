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Üç Kuruş dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal ve Efe, katili bulmak için bir araya geliyor

02.11.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'u buluşturan Üç Kuruş'un 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kartal ve Efe'nin katili bulmak için bir araya geldiği tanıtımda ikilinin birlikte mücadele verdiği anlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Fragmanda Kartal'ın "Sen şimdi 'Anlaştık mı?' diyorsun ya, biz seninle anlaşamayız" sözleri dikkat çekiyor.

Üç Kuruş dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal ve Efe, katili bulmak için bir araya geliyor

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümün ardından ise, Üç Kuruş'un 8 Kasım'da ekrana gelecek olan ikinci bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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ÜÇ KURUŞ'UN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Üç Kuruş'un ilk bölümünde, Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti. Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı.

Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst oldu. İrfan, Çıngıraklı'dan bir kişiyi öldürünce bu durum Kartal'ı harekete geçirdi. Ancak olayın peşine düşen Kartal da aynı katil tarafından saldırıya uğradı.

Üç Kuruş (6)(2)

İrfan, Kartal'ı da diğer kurbanları gibi tuzağa çekti. Tıpkı diğer cinayetlerindeki gibi onu öldürüp ardından üzerine üç kuruş atacak ve fotoğrafını çekecekti. İşte tam o sırada Kartal'ın elindeki "ÇP" damgasını fark eden İrfan büyük bir şaşkınlık yaşadı ve Kartal'ın yaşamasını istedi. Efe ve Halit, Kartal'ı kurtarıp İrfan'ın peşine düştü.

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Köşeye sıkışan İrfan, girdiği çatışmada Halit'i öldürdü ve arabasını patlatarak kaçmayı başardı. Yaşanan bu olay Efe için bir dönüm noktası oldu. Meslekten uzaklaştırıldı ancak ne olursa olsun babası olarak gördüğü Komiser Halit'i öldüren katili bulmadan durmayacaktı. Kartal ise saldırıdan kurtuldu ancak bu olay mahalledeki otoritesini sarstı.

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Kartal ve Efe, bir katilin peşinden aynı yola girerken aksiyonun hız kesmediği bölümün finalinde İrfan'ın da elinde "ÇP" damgası olması ve bu damgaya bakarak ağlaması dikkat çekti. "ÇP'nin hikayesi neydi ve Kartal ile İrfan'ın arasında nasıl bir bağlantı vardı?" Tüm bu soruların yanıtı izleyicide büyük bir merak yarattı.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş yeni bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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