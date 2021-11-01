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Üç Kuruş dizisine Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla'nın dans şovu damga vurdu! Rolü için özel eğitim aldı

01.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de Çukur'un yerine gelen Üç Kuruş dizisi 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Üç Kuruş'un ilk bölümündeki düğün sahnesine ise Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakteri damga vurdu. Çete lideri Kartal'ın kardeşi olan Leyla, komiser Efe'nin ve ağabeyinin önünde Roman havalarıyla göbek attı. Dizi için özel dans eğitimi de alan genç oyuncu Aslıhan Malbora'nın dans gösterisi de izleyenlerin beğenisini topladı.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, ilk bölümüyle 1 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un ilk bölümündeki Leyla'nın dans sahnesi dikkat çekti.

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Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakteri, Roman mahallesindeki düğünde dans yeteneğini gösterdi. Kartal'ın kardeşi olan Leyla, Organize Şube'de komiser olan Efe'ye olan ilgisini de belli etti. Yeni rolü için uzun süre Roman dansı dersi de alan güzel oyuncu, düğün sahnesindeki dansıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

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ÜÇ KURUŞ'TAKİ ROLÜNÜ BÖYLE ANLATTI

Kartal'ın kız kardeşi 'Leyla' karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Aslıhan Malbora karakterini "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş." sözleriyle özetledi. 'Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.

Leyla-Üç Kuruş

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynamıştır. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir. Bu zamana kadar çok sayıda dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu, ilk filmini 2020 tarihinde Aile Hükümeti filmi ile gerçekleştirdi.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

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Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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