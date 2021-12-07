Üç Kuruş dizisi Nesrin kimdir? Üç Kuruş dizisi Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisi karakterlerinden 'Nesrin' merak ediliyor. Sevilen dizide Nesrin karakterini Melissa Yıldırımer canlandırıyor. Yıldırımer, daha önce Küçük Gelin dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile tanınmıştı. Peki Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli?

MELİSSA YILDIRIMER KİMDİR?

Melissa Yıldırımer, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yıldırımer, Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Konservatuarda eğitim alırken, yine aynı okulda okumuş olan Yunus Emre Yıldırımer ile evlenmiştir.

Daha önce Küçük Gelin dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile tanınmış olan Melissa Yıldırımer, Star TV ekranlarında yayınlanan, Bordo Bereliler’i konu edinen Söz dizisinin oyuncu kadrosuna da dahil olmuştur. Bu dizide de Hafız karakterinin oldukça ağır bir hamilelik dönemi geçiren eşi Fatma rolünü canlandırmıştır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NESRİN KARAKTERİ KİMDİR?

Nesrin dizide İrfan’ın hayatındaki tek kişidir. İrfan’ın beraber yaşadığı, gözünün içine baktığı şefkat dolu bu kadın, İrfan’ın işlediği cinayetlerden ise bihaberdir.



