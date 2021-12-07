MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kuruş dizisi Nesrin kimdir? Üç Kuruş dizisi Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Üç Kuruş dizisi Nesrin kimdir? Üç Kuruş dizisi Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

07.12.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisi oyuncuları araştırma konusu oldu. Sevilen dizide Nesrin karakterini kimin canlandırdığı da araştırılıyor. Nesrin karakterine genç oyuncu Melissa Yıldırımer hayat veriyor. Peki Üç Kuruş dizisi Nesrin kimdir? Nesrin karakterini canlandıran Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Üç Kuruş dizisi Nesrin kimdir? Üç Kuruş dizisi Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisi karakterlerinden 'Nesrin' merak ediliyor. Sevilen dizide Nesrin karakterini Melissa Yıldırımer canlandırıyor. Yıldırımer, daha önce Küçük Gelin dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile tanınmıştı. Peki Melissa Yıldırımer kimdir, aslen nereli?

MELİSSA YILDIRIMER KİMDİR?

Melissa Yıldırımer, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yıldırımer, Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Konservatuarda eğitim alırken, yine aynı okulda okumuş olan Yunus Emre Yıldırımer ile evlenmiştir.

5c8e6a2145d2a02a34e7bd8f

Daha önce Küçük Gelin dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile tanınmış olan Melissa Yıldırımer, Star TV ekranlarında yayınlanan, Bordo Bereliler’i konu edinen Söz dizisinin oyuncu kadrosuna da dahil olmuştur. Bu dizide de Hafız karakterinin oldukça ağır bir hamilelik dönemi geçiren eşi Fatma rolünü canlandırmıştır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NESRİN KARAKTERİ KİMDİR?

Nesrin dizide İrfan’ın hayatındaki tek kişidir. İrfan’ın beraber yaşadığı, gözünün içine baktığı şefkat dolu bu kadın, İrfan’ın işlediği cinayetlerden ise bihaberdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındıRachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
Camdaki Kız'da Nalan ve Muzo bombası!Camdaki Kız'da Nalan ve Muzo bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yanlış bilgi. annesinin hayalini canlandırıyor

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Operasyonla ele geçirildi! Aylık kazançları dudak uçuklattı

Operasyonla ele geçirildi! Aylık kazançları dudak uçuklattı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Memur zammında iki farklı senaryo!

Memur zammında iki farklı senaryo!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.