Üç Kuruş dizisinde kiralık ev fiyatları sahnesi: Bunlar nasıl kiralar?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 6. bölümüyle 6 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un son bölümündeki emlakçı sahnesi dikkat çekti.

"BUNLAR NASIL KİRALAR?"

Üç Kuruş'ta Kartal'ın adamları Ruşen (Mustafa Kırantepe) ve Şesu (Uğur Yıldıran), Ferhan'ı bulmak için harekete geçti. Ferhan'ın evini arayan ikili, bir emlakçıya geldi.

Ruşen ise vitrindeki kiralık ev ilanlarının fiyatlarını görünce şoke oldu. Ruşen, "Bunlar nasıl kiralar ya. Ömrümde böyle bir şey görmedim" dedi. Emlakçıya giren Ruşen, "Kim veriyor tek göz eve bu parayı?" diye bağırdı.



