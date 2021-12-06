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Üç Kuruş 6. son bölümde Kartal ve Bahar'ın düğün sahnesi olay oldu! Tarık Mengüç de rol aldı

06.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un 6. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un yeni bölümünde Kartal ile Bahar'ın ses getirecek düğünü sonunda gerçekleşti. İkilinin salona girişleri düğüne damga vurdu. Diziye konuk olan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç de sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Kartal ile Bahar'ın düğününe Nezih Yöndel de katıldı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 6. bölümüyle 6 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Üç Kuruş'un yeni bölümüne Bahar ve Kartal'ın düğünü damga vurdu.

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BAHAR DEVEYE BİNDİ!

Düğün hazırlıkları tamamlandı ve Çıngıraklı'nın en önemli adetlerinden biri olan deve Çaka ailesinin bahçesine getirildi. Gelin hanım Bahar, deveye bindirilip gezdirildi.
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Kartal ile Bahar dillere destan olacak bir düğün ile dünya evine girdiler.

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TARIK MENGÜÇ SAHNE ALDI

Kartal ve Bahar'ın düğün salonuna uçan bir arabayla gelmesi de son bölümde en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

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Düğünde sahne alan Tarık Mengüç herkesi coşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Tarık Mengüç Uraz Kaygılaroğlu
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