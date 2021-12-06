Üç Kuruş 6. son bölümde Kartal ve Bahar'ın düğün sahnesi olay oldu! Tarık Mengüç de rol aldı

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 6. bölümüyle 6 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Üç Kuruş'un yeni bölümüne Bahar ve Kartal'ın düğünü damga vurdu.

BAHAR DEVEYE BİNDİ!

Düğün hazırlıkları tamamlandı ve Çıngıraklı'nın en önemli adetlerinden biri olan deve Çaka ailesinin bahçesine getirildi. Gelin hanım Bahar, deveye bindirilip gezdirildi.



Kartal ile Bahar dillere destan olacak bir düğün ile dünya evine girdiler.

TARIK MENGÜÇ SAHNE ALDI

Kartal ve Bahar'ın düğün salonuna uçan bir arabayla gelmesi de son bölümde en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

Düğünde sahne alan Tarık Mengüç herkesi coşturdu.



