Üç Kuruş dizisinin 11 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde Nursel Köse'nin canlandırdığı Neriman karakterinin akıbeti televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Üç Kuruş dizisinde Neriman karakteri ayrıldı mı? Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse diziden ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE NERİMAN KARAKTERİ AYRILDI MI?

Üç Kuruş dizisinin 11 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Neriman karakterine hayat veren Nursel Köse ile Şahin karakterini canlandıran Umutcan Ütebay senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

ÜÇ KURUŞ'UN NERİMAN'I NURSEL KÖSE DİZİDEN AYRILDI MI?

Düğüne gelen Kılıç, ağabeyiyle karşılıklı oynayan Leyla'yı silahıyla vurdu. Leyla’nın vurulmasının şoku atlatılamazken Neriman, Kılıç tarafından öldürüldü.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da doğdu

Nursel Köse, Köln Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü bitirdi.

Nursel Köse, öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak çalıştı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı 'Die Bodenkosmetikerinnen' yani 'Yer Kozmetikçileri' idi.

1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul'da "Bacemdeki Ayı" adlı oyunda baş rol oynadı.

Nursel Köse'nin televizyonla tanışması 2004 senesinde oldu. O sene SOKO Köln adında bir dizide yer aldı. Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi yerli dizilerle kariyerine devam etti.

2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2007 Münster Film Festvali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu.

Nursel Köse, Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret Öztürk karakteriyle hafızalara kazındı.

