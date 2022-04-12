Üç Kuruş dizisinin 11 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde Umutcan Ütebay'ın canlandırdığı Şahin karakterinin akıbeti televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Üç Kuruş dizisinde Şahin karakteri ayrıldı mı? Üç Kuruş'un Şahin'i Umutcan Ütebay diziden ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE ŞAHİN KARAKTERİ AYRILDI MI?

Üç Kuruş dizisinin 11 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Şahin karakterini canlandıran Umutcan Ütebay ile Neriman karakterine hayat veren Nursel Köse senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

ÜÇ KURUŞ'UN ŞAHİN'İ UMUTCAN ÜTEBAY DİZİDEN AYRILDI MI?

Düğüne gelen Kılıç, ağabeyiyle karşılıklı oynayan Leyla'yı silahıyla vurdu. Leyla’nın vurulmasının şoku atlatılamazken Neriman, Kılıç tarafından öldürüldü. Şahin karakterine hayat veren Umutcan Ütebay da diziden ayrıldı.

UMUTCAN ÜTEBAY KİMDİR?

Umutcan Ütebay 1993'nın Kasım ayında doğdu.

Umutcan Ütebay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

Umutcan Ütebay'ın Yengeç burcu olduğu ve boyunun 1.79 cm olduğu bilinmektedir.

Ekranlarda ilk kez Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisi ile görünen Umutcan Ütebay, dizide Sabri karakterine hayat vermiştir. Umutcan Ütebay son olarak Üç Kuruş dizisinde oynamıştır.

