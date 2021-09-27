Üç Kuruş dizisinden ilk fragman yayınlandı! Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrollerde

Show TV'de pazartesi akşamları Çukur'un yerine ekrana gelecek olan Üç Kuruş dizisinden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan ilk tanıtımda Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe'nin karşı karşıya geldiği anlar dizinin konusuyla ilgili ilk ipuçlarını verirken izleyicilerin heyecanını artırdı.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova'nın paylaştığı yapım, polis, mafya ve seri katil ekseninde geçecek heyecanlı bir öyküyü ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini yine 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanıdığımız Sinan Öztürk üstleniyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?



Dizinin kadrosunun netleşmesinin ve oyuncularının okuma provası için bir araya gelmesinin hemen ardından çekimlere başlandı. Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

'Üç Kuruş' yakında Show TV'de başlıyor.

