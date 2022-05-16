Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade 'estetik' iddialarını yalanlayınca alay konusu olmuştu! Meğer bu halinden eser yokmuş: Onu hiç böyle görmediniz!

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı ve ilk bölümü geçtiğimiz yılın Kasım ayında ekrana gelen Üç Kuruş dizisi bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor.

ÜÇ KURUŞ'TA KARTAL, BAHAR'IN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Senaryosunu Murat Uyurkulak'ın yazıp, Sinan Öztürk'ün yönettiği Üç Kuruş dizisinde finale adım adım yaklaşılırken izleyiciyi heyecanlandıran yeni gelişmeler yaşanıyor.

Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Bahar karakteri, Baybars tarafından öldürülmüştü.

ÜÇ KURUŞ'TA NEFESLER TUTULDU

Kartal, intikam almak için harekete geçiyor. Dizinin fragmanında Baybars'ın "Beni alamayacaksınız!" dediği görülürken Kartal'ın planında başarılı olup olamayacağı merak konusu oldu.

Nesrin Cavadzade'nin ölümü dizinin hayranlarını üzerken, ünlü oyuncunun yalanladığı 'estetik' iddiaları da bir kez daha gündeme geldi.

ESTETİK İDDİASINDA BULUNANLARI TİYE ALMIŞTI

Yıllar önce estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yalanlayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade paylaşımında "Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap. Senin de benim gibi estetiklerin olur" ifadelerini kullanmıştı.

NESRİN CAVADZADE'NİN PAYLAŞIMI ALAY KONUSU OLMUŞTU

Ünlü oyuncu yaptığı bu açıklama ile kimseyi inandıramayınca Twitter'da gündem olmuş ve birçok sosyal medya kullanıcısı art arda paylaşım yaparak ünlü oyuncuyu tiye almıştı.

NESRİN CAVADZADE'NİN ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade iddiaları yalanlasa da eski halinden eser yok.

Ünlü oyuncunun burnu ve dudaklarındaki değişim eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca net bir şekilde görülüyor.

Ünlü oyuncunun dudaklarının kalınlaştığı ve burnundan da natürel de olsa bir operasyon geçirdiği görülüyor.

İşte Nesrin Cavadzade'nin yıllar içindeki değişimi:





