MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı: "Cahil ve gereksiz coşkuluymuşum"

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı: "Cahil ve gereksiz coşkuluymuşum"

20.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Üç Kuruş dizsinin sevilen oyuncusu, 2011 yılında futbol üzerine attığı bir mesajı işaret ederek cinsiyetçi ifadeler kullandığı için takipçilerinden özür diledi. Uraz Kaygılaroğlu, paylaşımında "Genç, kızgın, cahil ve gereksiz coşkuluymuşum" ifadelerini kullandı.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı: "Cahil ve gereksiz coşkuluymuşum"

Üç Kuruş dizisinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÜÇ KURUŞ'UN KARTAL'I URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Ekin Koç gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan ve ilk bölümü geçtiğimiz yılın Kasım ayında ekrana gelen Üç Kuruş dizisi'nde Kartal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında Twitter hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle takipçilerinden özür diledi.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında futbol üzerinden bugün dönüp bakınca utandığı bir paylaşımda bulunduğunu ifade etti.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun 2011'de yaptığı o paylaşım:

"Ya tamam bizi men et ligden, düşür. Ama üç kuruşu denkleştiremediği için s..e yaramayan i..leri de yollama yerimize Avrupa'ya! "

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı:

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

Paylaşımının hem hakaret hem de cinsiyetçi ifadeler içerdiğini vurgulayan Uraz Kaygılaroğlu, cahil ve gereksiz coşkulu olduğunu belirterek sevenlerinden özür diledi.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

"ÜZGÜNÜM, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2011 senesinde futbol üzerinden bugün dönüp bakınca utandığım bir twit atmışım. Hem hakaret içeriyor hem de cinsiyetçi. genç, kızgın, cahil ve gereksiz coşkuluymuşum. üzgünüm, özür diliyorum."

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

URAZ KAYGILAROĞLU'NA TAKİPÇİLERİNDEN PEŞ PEŞE YORUM

Takipçileri bu paylaşım üzerine Uraz Kaygılaroğlu'na art arda yorumlar yaptı.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları:

  • Üzerinden 10 seneden fazla geçmiş olan tweeti, sırf bu çocuk oyunculuğuyla kalitesiyle gündeme geldi diye eşeleyip bulup taciz etmek de iğrençlik yalnız. Özür dilenecek bir şey de yok. Yani abartmaya yer arıyor millet. 2011 diyorsun şaka gibi dün ne yediğimi hatırlamıyorum ben.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

  • Yanlışı görmek ve özür dilemek erdemliktir. Teşekkürler

  • Urazım bu çok kıymetli çok kral bir hareket. Helal olsun kardeşim.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' özrü:

  • Bence özür dilemesi Fenerbahçe'nin şike yaptığını kabullenmesi içindir. kendi cenahından tepki almıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çektiHastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti
'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor 'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor
Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan

19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

İlginizi Çekebilir

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.