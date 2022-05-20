Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'cinsiyetçi mesaj' itirafı: "Cahil ve gereksiz coşkuluymuşum"

Üç Kuruş dizisinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÜÇ KURUŞ'UN KARTAL'I URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Ekin Koç gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan ve ilk bölümü geçtiğimiz yılın Kasım ayında ekrana gelen Üç Kuruş dizisi'nde Kartal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında Twitter hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle takipçilerinden özür diledi.

Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında futbol üzerinden bugün dönüp bakınca utandığı bir paylaşımda bulunduğunu ifade etti.

İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun 2011'de yaptığı o paylaşım:

"Ya tamam bizi men et ligden, düşür. Ama üç kuruşu denkleştiremediği için s..e yaramayan i..leri de yollama yerimize Avrupa'ya! "

Paylaşımının hem hakaret hem de cinsiyetçi ifadeler içerdiğini vurgulayan Uraz Kaygılaroğlu, cahil ve gereksiz coşkulu olduğunu belirterek sevenlerinden özür diledi.

"ÜZGÜNÜM, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2011 senesinde futbol üzerinden bugün dönüp bakınca utandığım bir twit atmışım. Hem hakaret içeriyor hem de cinsiyetçi. genç, kızgın, cahil ve gereksiz coşkuluymuşum. üzgünüm, özür diliyorum."

URAZ KAYGILAROĞLU'NA TAKİPÇİLERİNDEN PEŞ PEŞE YORUM

Takipçileri bu paylaşım üzerine Uraz Kaygılaroğlu'na art arda yorumlar yaptı.

İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları:

Üzerinden 10 seneden fazla geçmiş olan tweeti, sırf bu çocuk oyunculuğuyla kalitesiyle gündeme geldi diye eşeleyip bulup taciz etmek de iğrençlik yalnız. Özür dilenecek bir şey de yok. Yani abartmaya yer arıyor millet. 2011 diyorsun şaka gibi dün ne yediğimi hatırlamıyorum ben.

Yanlışı görmek ve özür dilemek erdemliktir. Teşekkürler

Urazım bu çok kıymetli çok kral bir hareket. Helal olsun kardeşim.