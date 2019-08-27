Üç malzeme sayesinde dökülen saçlarınızı geri kazanın!

Saç dökülmelerinin genetik olmasının yanı sıra gebelik, ilaç kullanımı, yanlış beslenme gibi faktörler de dökülmeye etki edebilir. Genetikse buna yapacak pek bir şey yok ama diğer faktörler devreye giriyorsa çözümü zor değil.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN EN YAYGIN NEDENLERİ:

Kilo kaybı

stres

kanser tedavisi

gebelik

demir eksikliği

saç bakım ürünleri

menapoz

yeme bozukluğu

Saç dökülme sorununu çözmek için kimyasallara değil doğal yollara başvurun. Saçlarınızı güçlendirmek için size muhteşem bir tarif vereceğiz;

MALZEMELER

HİNT YAĞI



Hint yağı risin oleik asit bakımından son derece güçlüdür. Bahsettiğimiz bu asit saç diplerine işler ve saçın pH dengesini korur. Saç dökülmesini ve kepek oluşmasını engeller.

YUMURTA SARISI



Vitamin, protein ve yağ asitleriyle doludur. Aynı zamanda güçlü bir E vitamini kaynağıdır. Saçı besler ve uzamasını sağlar.

BAL



Saçı yumuşatır ve saç köklerini kuvvetlendirir. İyi bir antioksidandır.

NASIL HAZIRLANIR?

Bu 3 malzemeyi de bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı saç diplerinize iyi bir şekilde yedirerek masaj yapın. Bir boneyle saçlarınızı sarın ve yaklaşık 4 saat boyunca bu şekilde bekleyin. Ardından ılık suyla saçlarınızı yıkayın. Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Karışımı haftada 2 kere uygulayın.

