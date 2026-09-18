Üç tarafı uçurumlarla çevrili! Bölgenin en gizemli noktalarından biri

Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar, Ardahan'daki Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonu çevresinde doğa yürüyüşü yaparak fotoğraf çekti.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şeytan Kalesi ile Karaçay Kanyonu, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.

"NASIL BİR MİMARİ YAPILMIŞSA AKIL ALMIYOR"

Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Iğdır Dağ Safari Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yunus Güldoğdu, gezi duraklarından birinin Şeytan Kalesi olduğunu söyledi.

Kaleye ulaşımın ve girişinin oldukça zor olduğunu belirten Güldoğdu, "Burada nasıl bir mimari yapılmışsa akıl almıyor. Ama gezilip görülmeye değer bir yer" dedi.

"ÜÇ TARAFI DA UÇURUMLA ÇEVRİLİ"

Geziye Kars'ın Kağızman ilçesinden katılan Sergül Keskin de bölgenin önemli tarihi ve kültürel miraslarından Şeytan Kalesi'ni görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Keskin, kalenin etrafının uçurumlarla ve derin vadilerle çevrili olduğunu belirterek, "Üç tarafı da uçurumla çevrili olduğu için kalenin işgal edilmesi ve fethedilmesi çok zor bir yere kurulmuş. Günümüze ulaşan ve gezip görülmesi gereken tarihi ve kültürel miraslarımızdan birisi. Bölgemizdeki herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

Elanur Sağsöz ise sosyal medyada gördüğü Şeytan Kalesi'ni bizzat gezmenin keyfini yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır