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Yapay zekayı hem 'kötü' buluyorlar hem de kullanıyorlar! Ankette dikkat çeken sonuç

ABD'de yapılan anket, katılımcıların yüzde 69'unun yapay zeka kullandığı, yaklaşık 64'ünün ise yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Yapay zekayı hem 'kötü' buluyorlar hem de kullanıyorlar! Ankette dikkat çeken sonuç

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Marquette Üniversitesi tarafından 2-9 Eylül'de 1023 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu.

Yapay zekayı hem kötü buluyorlar hem de kullanıyorlar! Ankette dikkat çeken sonuç 1

Anket sonuçları, katılımcıların yüzde 64'ünün yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu, yüzde 36'sının ise "iyi" olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Öte yandan ankette, yapay zeka teknolojisine olumsuz bakışın yanı sıra katılımcıların yüzde 69'unun yapay zeka kullandığı ortaya konuldu.

Yapay zekayı hem kötü buluyorlar hem de kullanıyorlar! Ankette dikkat çeken sonuç 2

YAPAY ZEKANIN GELİŞME HIZININ YAVAŞLATILMASINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Yapay zekayı hem kötü buluyorlar hem de kullanıyorlar! Ankette dikkat çeken sonuç 3

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur; temsilidir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka abd anket
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