Uçağa aşık olduğunu açıkladı: Umarım bir gün evleniriz

'Schatz' ismini verdiği uçakla 5 yıl önce tanıştığını söyleyen kadın, onu ilk gördüğünde kanatlarından ve motorundan çok etkilendiğini söyledi.

"ONUNLA EVLENİP HAVALİMANINDA YAŞAYACAĞIM"

29 yaşındaki kadın, her gece aşık olduğu uçağın 1,6 santimetrelik modeliye uyuduğunu söylüyor. Öte yandan bir gün onunla evlenip havalimanında yaşama hayalleri kuruyor. Kadının ailesi ise bu ilginç aşka onay vermiş durumda.

Kobke, "En son bir adama aşık olduğumda 2011 yılıydı. Sonra aşk falan kalmadı. Schatz benim ilk aşkım diyebiliriz. Bu hayal edebileceğinizden çok daha güzel bir ilişki. İlk kez 2013 yılında uçtum.

İlk uçuşumda uçaklara aşık oldum. Daha sonra her uçak videosu ve fotoğrafı gördüğümde heyecanlanmaya başladım. 2014 yılında Berlin Tegel Havalimanı'nda ilk kez onu gördüm. Bana doğru yaklaşıyordu. Onu gördüğüm ilk andan beri vurgunum." dedi.

Genç kadının uçaklara karşı bir tür Nesnel Seksüel (Objectophilia) yakınlık duyduğu tahmin ediliyor.

NESNEL SEKSÜEL NEDİR?

Diğer adı objektofili olan psikolojik rahatsızlık. Küçüklüğünde şahsiyetinin önemsenmediği hissi yaşatılan bireylerde, ruhlarını etkileyen şeylere karşı oluşan aşırı bir sevgidir. Bir ağacı, bir yapıyı, bir arabayı sevebilirler.



