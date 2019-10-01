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Uçağa çarpmak üzere olan servis aracını böyle durdurdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

ABD’nin Chicago Havalimanı’nın apronunda yemek servis (catering) aracının hızlandırıcısı takılı kalınca, araç bulunduğu bölgede dönmeye başladı. Hızlanarak dönen araç, park halindeki uçağa çarpmak üzereyken, bagaj taşıyan araç sürücüsü devreye girdi ve yemek servis aracına çarparak onu devirdi.

Görüntüler havalimanı terminalindeki bir yolcu tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, üzerinde sürücüsü bulunmayan yemek servis aracının geri geri giderek, bulunduğu alanda tur attığı görülüyor. Her dönüşü sırasında park halindeki uçağa yaklaşan araca, apronda olan bagaj taşıma aracının yaklaştığı görülüyor. Bagaj taşıam araç sürücüsü, uçağa çarpmak üzere olan yemek servis aracına çarparak onu deviriyor.

Yetkililer, yemek servis aracının hızlandırıcısının açık kaldığını ve bu yüzden kontrolden çıktığını belirtti.

American Airlines konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Olayda hiçbir American Airlines ekibi üyesi yaralanmadı ve 10 dakikalık rötar haricinde hiçbir sorun yaşanmadı. Aracı durduran ekibimizin hızlı hareketini takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Chicago Havalimanı

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