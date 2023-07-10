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Uçağı İstanbul'a indi! Trabzonspor transferde durdurulamıyor... Filip Benkovic'de mutlu son!

10.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transferin en hızlı ekiplerinden olan Karadeniz ekibi Trabzonspor bir isimde daha mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Karadeniz ekibi Trabzonspor yaptığı transferlerle taraftarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kadroya takviyelerine teknik direktör Bjelica'nın talepleri doğrultusunda devam eden bordo-mavililer bir isimle daha el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Karadeniz ekibi son olarak Hırvat oyuncu Filip Benkovic ile anlaşma sağladı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı.

KAMPA KATILACAK

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Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak.

İSTANBUL'A GELDİ

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Güncel piyasa değeri 2.20 milyon Euro olan 1.94'lük savunmacının İstanbul'a geldiği öğrenildi. Geçen sezonu Eintracht Braunschweig'te kiralık olarak geçiren Benkovic, 19 maçta süre buldu.


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