Uçağı İstanbul'a indi! Trabzonspor transferde durdurulamıyor... Filip Benkovic'de mutlu son!

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Karadeniz ekibi Trabzonspor yaptığı transferlerle taraftarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kadroya takviyelerine teknik direktör Bjelica'nın talepleri doğrultusunda devam eden bordo-mavililer bir isimle daha el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Karadeniz ekibi son olarak Hırvat oyuncu Filip Benkovic ile anlaşma sağladı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için kulübü Udinese ile anlaşıldı.

KAMPA KATILACAK

Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Güncel piyasa değeri 2.20 milyon Euro olan 1.94'lük savunmacının İstanbul'a geldiği öğrenildi. Geçen sezonu Eintracht Braunschweig'te kiralık olarak geçiren Benkovic, 19 maçta süre buldu.



